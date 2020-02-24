مفتي الجمهورية: غدا الثلاثاء مفتتح شهر رجب 1441 هجري..

عاجل/ارتفاع عدد مصابى “كورونا” فى إيطاليا إلى 152 حالة..

في حملة أمنية بنابل/إلقاء القبض على 06 أشخاص مفتش عنهم

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

إحباط 81 عمليّة تهريب خلال الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها المليارين ونصف

2020/02/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 16 إلى 22 فيفري الجاري، من إحباط 81 عمليّة تهريب، وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بحوالي مليونين و535 ألف دينار.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم القبض على 1470 شخصا مفتّشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حقّ عامّ، وحجز 8 بنادق صيد عيار 12 و16 مم ممسوكة دون رخصة، الى جانب مسدس و458 خرطوشة.

وأضافت أنه تم حجز حوالي 1,48375 كلغ من مخدّر القنب الهندي “زطلة”، و41 قطعة من نفس المخدر، و 99 قرصا مخدّرا و3 كبسولات (تمرة)، بقيمة ماليّة تقدّر بحوالي 23 الف دينار، فضلا عن حجز 83 سيّارة وشاحنة مفتّش عنها.

كما أكدت إحباط 15 عملية اجتياز للحدود البريّة خلسة والقبض على 76 مجتازا، و إحباط 10 عمليات اجتياز للحدود البحريّة خلسة والقبض على 73 مجتازا.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn