جندوبة: محتجون بطبرقة يغلقون الطريق الوطنية رقم 7

أغلق عدد من إطارات المستشفى الجهوي بطبرقة وإطارات وعملة مركزي التكوين المهني والفلاحي بالجهة، رفقة مجموعة من المواطنين الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة طبرقة وتونس العاصمة، وذلك احتجاجا على ما يسببه مصب الفضلات العشوائي الواقع قرب هذه المؤسسات من أضرار صحية وبيئية وتداعياتها المستقبلية على حياتهم واستقرارهم.

وقال عدد من المشاركين في الاحتجاج، في تصريحات متطابقة لـ”وات”، إن “المصب تحول بالنسبة الى العاملين بالمستشفى و بمراكز التكوين والمقيمين بها من التلاميذ والمتساكنين كابوسا مرهقا، لا سيما وأن تشكياتهم للبلدية مرجع النظر، لم تلق تفاعلا يستحق الذكر وكانت اجوبتها مبهمة وباهتة في بعض الأحيان.

وأشاروا إلى أن نزول الامطار يحوّل بعض مكونات المصب الى مياه معتفنة وسائلة تصل إلى حدود المستشفى وحي المرجان وهو الطريق الذي يُعدّ مدخل مدينة طبرقة السياحية، مطالبين السلطات مرجع النظر بضرورة التدخل لتحويل مكان هذا المصب وانهاء معاناة المعنيين بشكل مباشر وغير مباشر.