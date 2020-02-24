بنزرت: حجز 15 سيارة وتحرير 17 محضر مخالفة في حملة رقابية

أفضت الحملة الرقابية والأمنية المشتركة التي شهدتها مدينة بنزرت، اليوم الاثنين، إلى حجز 15 سيارة وتحرير 17 محضر مخالفة، وفق ما أكدته لمراسل (وات) بالجهة، رئيسة لجنة النقل والمرور ببلدية بنزرت، وئام الطريفي.

وأوضحت ذات المصدر، أن الحملة الرقابيّة المشتركة التي نفذتها مصلحة المرور ببنزرت المدينة، بالتنسيق والتعاون مع لجنة النقل والمرور ببلدية بنزرت، توجّهت أساسا للتصدي لظاهرة ركن السيارات على الرصيف وبالتالي التعدي على حقوق المترجلين وأمنهم.

وبيّنت، أن الحملة الرقابية ستتواصل طيلة الأيام القادمة، على أن تتدعم أكثر مباشرة عقب إتمام الإجراءات الضرورية المتعلقة بآليات وتجهيزات رفع وحجز العربات المخالفة، بعد المصادقة عليها خلال الدورة المقبلة للمجلس البلدي.

ويشار الى أن الحملة الرقابية لتحرير الأرصفة بالمدينة، لاقت استحسانا خاصة من قبل عموم الأهالي والمواطنين، الذين كان عدد منهم قد أطلق حملة توعية وتنديد على شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار “هبط كرهبتك”، تعبيرا عن استيائهم واستنكارهم للممارسات التي يقدم عليها أصحاب السيارات وعدم احترامهم للأرصفة المخصصة للمارة.