شركة تنقل أمتعة المسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي/ وزير السياحة يوضّح

تواجد خلال الفترة الأخيرة أعوان بمطار تونس قرطاج، تولوا نقل وتسليم أمتعة المسافرين، وذلك بعد تفاقم ظاهرة سرقة الأمتعة بالمطار.

وبخصوص ذلك، أوضح وزير السياحة والصناعات التقليدية والنقل بالنيابة، روني الطّرابلسي، إن الشركة التي تم التعاقد معها، متخصّصة في رفع ونقل الأمتعة والبضائع ، وتتبع شركة “اتصالات تونس”.

وتابع الطرابلسي أنّ هذه الشركة كُلفت منذ مطلع فيفري 2020 بنقل وتسليم أمتعة المسافرين، موضحا أنّ 85 بالمائة من رأس مالها عمومي فيما تعود نسبة 15 بالمائة إلى بنوك.

وشدّد على أنّ شركة رفع وتسليم أمتعة المسافرين، وفّرت أعوانا لتنفيذ هذه العمليات نظرا لتشكيات المسافرين على متن رحلات الخطوط التونسية من تكرّر ظاهرة “تأخر وسرقة الأمتعة”.

من جهته قال الرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلياس المنكبي، أنّ الخطوط التونسية وقّعت مع الشركة، المتخصصة في رفع وتسليم الحقائب، عقدا تتحمل بمقتضاه الأخيرة أي أضرار أو سرقات تلحق بالأمتعة وموضحا أنّ الخطوط التونسية يمكنها الاستغناء عن خدمات هذه الشركة في حال تسجيل إخلالات.