تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، مغيّما جزئيا على كامل البلاد فيما تهب الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى أثناء الليل بالسواحل الشمالية.

البحر متموّج فشديد الاضطراب أثناء الليل بالشمال في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 22 و 27 درجة.

ويتسم طق غد، الأربعاء 26 فيفري 2020، بسماء مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع نزول بعض الأمطار الضعيفة والمحلية.

تهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 على 40 كلم/س ببقية المناطق.

البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموج فمحليا مضطرب ببقية السواحل أمّا درجات الحرارة فتعرف انخفاضا طفيفا لتتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال وبالمرتفعات وبين 21 و 25 درجة ببقية الجهات.