من بينها عمليّة اغتصاب جماعي: الأطفال يرتكبون 20 جريمة يوميا.. وهذه التفاصيل

كشفت احصائيات رسمية، صادرة عن وزارة العدل نشرتها صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 ارقاما صادمة عن الجرائم التي يرتكبها اطفال ، منها أنّه تمّ خلال السنة القضائية 2018-2019 البت في 6921 قضية في جناحي أطفال كما تمّ البتّ في 373 قضية جنائي أطفال.

وحسب الصحيفة فان العدد الجملي لقضايا الاطفال الجانحين (جناحي وجنائي) يقدر بـ 7294 قضية اي بمعدل 607 قضية في الشهر و20 قضية في اليوم، مضيفة أنّه بمقارنتها يالسنة القضائية 2017-2018، فقد تمّ تسجيل 6305 قضية بارتفاع في نسبة القضايا، يُقدّر بـ 616 قضية.

وبيّنت الإحصائيات أنّه تمّ تسجيل 6305 قضية بارتفاع في نسبة القضايا يُقدّرُ بـ 9.8 % ، أمّا بخصوص القضايا الجنائية فقد تمّ تسجيل 305 قضية خلال السنة القضائية 2017-2018، وبذلك سجلت ارتفاعا يُقدّرُ بـ 22.3 % مقارنة بالسنة القضائية الماضية (2018-2019).

ووصلت القضايا حتى للقتل والاغتصاب من ذلك حادثة اغتصاب جماعي تعرضت له طفلة لم يتجاوز عمرها الـ15 سنة، اذ قام 4 أطفال باستدراجها الى جبل بجهة السرس التابعة لولاية الكاف، أين قاموا بتداول مُعاشرتها معاشرة الأزواج وبعد مدّة أعادوا الاتصال بها في محاولة لاستدراجها مرّة أخرى غير أنها رفضت.