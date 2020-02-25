إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بالبطولة المصرية الممتازة

ألغى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، امس الإثنين، بملعب القاهرة، المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة مصر لكرة القدم لعدم حضور فريق الزمالك.

وتقرر تأجيل المباراة لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك جراء الازدحام المروري وسوء الأحوال الجوية.

وأعطى الحكم مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل وصول الزمالك، لكن الفريق الأبيض أعلن تعطل حافلته وعدم وصول لاعبيه لملعب القاهرة بعدما أكد خوض اللقاء باللاعبين الناشئين.

ووقف الحكم في منتصف الملعب حتى انتهاء الفترة القانونية، وخلالها قام لاعبو الأهلي بإجراء عمليات التسخين.

وبعد تأخر زاد عن المدة المقررة رسميا وهي 20 دقيقة، وبزمن وصل إلى 30 دقيقة، أعلن الحكم عن انتهاء المباراة بشكل رسمي. وأعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن آسفه، لإلغاء مباراة قمة البطولة الممتازة.

وأكد في بيان مقتضب، أنه “سيطبق اللائحة وفقا لتقارير الحكام والمراقبين”، مشيرا إلى أن التقرير الأمني للمباراة يؤكد “عدم حدوث أية عوائق حالت دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة”.

ومن المقرر أن يحيل مراقب المباراة تقريرا مفصلا، اليوم الثلاثاء، على الاتحاد المصري لكرة القدم، وعلى أساسه ستحدد لجنة المسابقات نتيجة اللقاء.

وكان نادي الزمالك المصري، قد أعلن اول امس انسحابه من البطولة المصرية.

وذكر بيان نشره النادي على موقعه الإلكتروني، أن “مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري”، عازيا قراره إلى “عدم شرعية اللجنة الخماسية المكلفة بتسيير كرة القدم”.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري للجنة تضم 5 أعضاء وذلك بعد تقديم أعضاء الاتحاد لاستقالتهم عقب إقصاء المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر في جوان وجويلية الماضيين.