“توننداكس” يخسر 24ر0 بالمائة مفتتح حصة الثلاثاء

افتتحت بورصة الاوراق المالية ببورصة معاملات حصة الثلاثاء، على وقع سلبي ليخسر مؤشرها المرجعي “توننداكس” نسبة 24ر0 بالمائة في مستوى

24ر156 7 نقطة وحجم معاملات بقيمة 594ر0 مليون دينار، حسب شركة الوساطة بالبورصة “مينا كابتل”.

وارتفع سهم الشركة التونسية لاسواق الجملة بنسبة 36ر3 بالمائة (07ر3 د) متبوعا بسهم شركة “النقل” للسيارات والشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية “سوتيتال” على التوالي بنسبة 58ر2 (90ر11 د) و13ر2 بالمائة (73ر5 د).

وتوجه نحو الانخفاض سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة “سوبات” بنسبة 28ر3 بالمائة (47ر1 د) وكذلك سهما شركتي “الكتروستار” و”بي اش” (بنك الاسكان) على التوالي بنسبة 89ر2 بالمائة (34ر1 د) و70ر2 بالمائة (80ر10 د).