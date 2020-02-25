جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الثلاثاء ، عددا من الاخبار الوطنية من اهمها من المنتظر الاعلان عن انعقاد مجلس أمن وطني بخصوص فيروس “كورونا ” وتخصيص قاعات عزل بكل مستشفيات الجمهورية تحسبا لاي اصابة محتملة بالفيروس اضافة الى الجزائر تشرع في تصدير البنزين بداية من 2021 .

وقد افاد موقع اذاعة ” موزاييك اف ام ” ، ” أنّه لم يتم تسجيل أيّ إصابة بـ” كورونا ” في صفوف الجالية التونسية المقيمة في إيطاليا بعد انتشار هذا الفيروس في عدة مناطق إيطالية حسب ما اكدته نصاف بن عليّة المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة ” .

وأشارت المتحدثة في برنامج ” احلى صباح ” ” إلى وجود تنسيق متواصل مع الجهات الإيطالية وسيقع الإلتزام بأيّ إجراء ستقرّه الحكومة الإيطاليّة في الغرض، لافتة إلى أن قرار منع الرحلات بين تونس وايطاليا مازال تحت الدرس “.

وأوصت نصاف بن عليّة ،” بضرورة الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وتجنّب ” القُبل ” وخاصّة للأطفال لأنها تساهم في انتقال العدوى بشكل سريع ” .

واورد موقع اذاعة ” شمس اف ام ” تصريحا لوزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ اكدت فيه ” ان تعامل تونس مع فيروس “كورونا” كان منذ شهر جانفي حيث تم التركيز على المطارات والموانىء وفي كل نقاط الدخول ” ، مبينة ” أنه تم تخصيص قاعات عزل في كل مستشفيات الجمهورية من الشمال الى الجنوب تحسبا لاي اصابة محتملة بالفيروس ” .

واضافت المتحدثة ، انه من المنتظر انعقاد مجلس امن وطني بخصوص “كورونا ” .

ونشر نفس الموقع ، نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية ،” إن مشاريع تحديث المصافي سيسمح للجزائر بتصدير البنزين بداية من سنة 2021.” حسب ما صرح به المدير العام لمصفاة الجزائر حسان بوخالفة .

وأوضح بوخالفة ،” أن بلده الذي انتج ما يقارب 2.7 مليون طن من البنزين سنة 2019 لجأ إلى استيراد هذه المادة من أجل تغطية حاجيات السوق الداخلية التي تقارب 4 مليون طن” ، موضحا ” أنه مع ارتفاع طاقات المصافي في شمال البلاد التي تمت إعادة تأهيلها في السنوات الأخيرة فإن الجزائر ستبلغ الاكتفاء الذاتي في سنة 2020 وستنتج فائضا بغية التصدير ابتداء من 2021 “.

وجاء في موقع ” راديو ماد ” ان عدد حالات الوفاة في إيطاليا ، التي تشهد أكبر تفش لفيروس كورونا في أوروبا، ارتفع إلى 7 حالات، الاثنين وتخطى عدد الإصابات الجديدة 220 ، فيما أغلقت السلطات شمال البلاد لكبح انتشار المرض” .

واضاف الموقع ، ” ان السلطات اغلقت في منطقتي لومبارديا وفينيتو، المدارس والجامعات والمتاحف ودور العرض السينمائي لمدة أسبوع على الأقل كما حظرت التجمعات العامة بما يشمل مهرجان البندقية الشهير اضافة الى وضع ما يقارب 10 بلدات رهن اجراءات حجر صحي فعلي” .