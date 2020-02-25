قبلي: وقفة احتجاجية للمطالبة بالاعلان عن النتائج النهائية لمناظرة انتداب 590 عاملا بشركة البيئة والغراسات والبستنة

نظم عدد من الناجحين في مناظرة انتداب دفعة اولى من العملة في شركة البيئة والغراسات والبستنة صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية امام مقر ولاية قبلي دعوا خلالها السلط الجهوية الى الاسراع في الاعلان عن النتائج النهائية للمناظرة وتوفير الاعتمادات الضرورية التي تمكن الشركة من الانطلاقة الفعلية في عملها.

وبين عدد من المحتجين في تصريحات ل(وات) ان هذه الوقفة الاحتجاجية التي تنتظم للمرة الثالثة في ظرف اسبوعين، تعبر عن تمسكهم بحقهم في العمل وامتعاضهم من سياسة المماطلة في تفعيل قرار احداث هذه الشركة الذي اتخذ منذ سنة 2015، ثم تم التنصيص عليه في الاتفاق الحكومي مع المحتجين بعدد من مناطق الولاية بتاريخ 26 اوت 2017، واشاروا الى ان المطالب التي تقدم بها اغلب الناجحين في المناظرة تستجيب للمقاييس التي تم ضبطها من قبل مكتب الدراسات واللجنة الجهوية التي احدثت في الغرض خاصة وان غالبيتهم يعانون من ظروف اجتماعية هشة وفي حاجة ماسة للعمل

يشار الى ان والي قبلي سامي الغابي كان صرح سابقا ل(وات) في رده على هذه المطالب انه تم الاتفاق مع مكتب الدراسات المشرف على مناظرة انتداب العملة والرئيس المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة على ان يتم الاعلان عن النتائج النهائية لانتداب الدفعة الاولى من العملة وعددهم 590 عاملا قبل موفى شهر مارس المقبل والتزام الطرف الاخير باحترام الاجال القانونية لامضاء العقود مع الناجحين نهائيا لمباشرة اعمالهم على ان تتكفل وزارتي الطاقة والصناعة والمالية بتفعيل القرار الحكومي بالترفيع في راسمال الشركة ليبلغ 5 ملايين دينار من اجل تمكينها من الانطلاقة فعليا في العمل.

وتم الاعلان عن النتائج الاولية لمناظرة انتداب دفعة اولى ب590 عاملا لشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، في شهر نوفمبر 2019 ووقع على اثرها فتح باب الاعتراض على النتائج لتدقيقها من قبل مكتب الدراسات المشرف على هذه المناظرة.