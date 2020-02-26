هام: تسجيل أول اصابة بفيروس “كورونا” في الجزائر.. و رفع درجات الحذر

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس “كورونا” لدى أجنبي وضع تحت الحجر التام.

ودعا تبون في تغريدة على “تويتر” إلى “الانخراط في حملة تحسيسية كبرى من خلال كافة وسائط التواصل لحماية الصحة العامة​​​”.

وأعلن وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” في الجزائر، لدى مواطن إيطالي، عاد إلى الجزائر يوم 17 فيفري الماضي، مؤكدا أن كل “الإجراءات تم اتخاذها من أجل توفير العناية الصحية للمريض الذي تم وضعه في حجز صحي مشدد”.