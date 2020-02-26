بايرن يفوز على تشيلسي 3-صفر

قاد هدفان في أقل من ثلاث دقائق بالشوط الثاني عن طريق سيرج جنابري وهدف آخر من الهداف روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ لفوز كبير 3-صفر خارج ملعبه على تشيلسي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وضغط بطل ألمانيا، الذي كان أكثر شراسة وحيوية من أصحاب الأرض، منذ بداية المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة 63 بالمئة. وكانت ليلة سيئة على تشيلسي، الذي كان مستواه بملعبه تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد مثار شكوك طيلة الموسم، وتفاقمت معاناة الفريق الإنجليزي في الدقيقة 83 عندما طُرد الجناح ماركوس ألونسو بعد ضربة بالمرفق في وجه ليفاندوفسكي.

وسجل جنابري لاعب أرسنال السابق هدفيه الخامس والسادس في دوري الأبطال في لندن هذا الموسم بعدما أحرز رباعية خلال انتصار ساحق للفريق البافاري 7-2 على توتنهام هوتسبير في دور المجموعات.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 51 بعد تبادل للكرة بين جنابري وليفاندوفسكي الذي مرر الكرة للخلف بينما كان دفاع تشيلسي ينتظر أن يسدد في المرمى، ليسدد جنابري بسهولة في الشباك من عشرة أمتار.

ولم يكن تشيلسي التقط أنفاسه عندما تبادل ليفاندوفسكي وجنابري الكرة مرة أخرى قبل أن يضع لاعب أرسنال السابق الكرة في الزاوية البعيدة. ووضع ليفاندوفسكي المتألق اسمه في قائمة المسجلين في الدقيقة 76 بعد انطلاقة قوية من الظهير الكندي ألفونس ديفيز.

كما أضاع الفريق الألماني سلسلة من الفرص في الشوط الأول.

واقترب توماس مولر، وهو واحد من ثلاثة لاعبين كانوا ضمن تشكيلة بايرن التي خسرت أمام تشيلسي في نهائي دوري الأبطال عام 2012، من التسجيل في الدقيقة 35 عندما سدد برأسه في العارضة بعد كرة عرضية أخرى من ليفاندوفسكي.

وبفوزه في مباراة الثلاثاء ثأر بايرن لهذه الخسارة غير المتوقعة في نهائي 2012 وسيتحلى الفريق الألماني بثقة تامة عندما يستضيف الفريق اللندني في الإياب يوم 18 مارس المقبل.