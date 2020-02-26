هام/قائمة الكتل التي ستصوّت لفائدة حكومة الفخفاخ

انعقدت صباح اليوم الاربعاء 26 فيفري 2020 جلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ المتكوّنة من 32 وزيرا صلب مجلس نواب الشعب.

ويُتوقّع أن تنال حكومة الفخفاخ الثقة بأغلبيّة مريحة تتجاوز الـ109 صوتا التي يضبطها الدستور، علما وأن الحزام السياسي الذي سيدعم الحكومة يتكوّن من حركة النهضة وحركة الشعب و التيار الديمقراطي وتحيا تونس و كتلة الاصلاح الوطني و كتلة المستقبل، وفي ما يلي عدد الأصوات التي يتوقّع أن تتحصل عليها:

كتلة حركة النهضة : (54 نائبا)

الكتلة الديمقراطيّة: (41 نائبا)

كتلة الاصلاح الوطني: (15 نائبا)

كتلة تحيا تونس : (14 نائبا)

كتلة المستقبل : (8 نائبا)