هام: قائمة الكتل التي لن تمنح ثقتها لحكومة الفخفاخ وستكون في المعارضة

انعقدت صباح اليوم الاربعاء 26 فيفري 2020 جلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ المتكوّنة من 32 وزيرا صلب مجلس نواب الشعب.

ويُتوقّع أن تنال حكومة الفخفاخ الثقة بأغلبيّة مريحة تتجاوز الـ109 صوتا التي يضبطها الدستور، علما وأن الحزام السياسي الذي سيدعم الحكومة يتكوّن من حركة النهضة وحركة الشعب و التيار الديمقراطي وتحيا تونس و كتلة الاصلاح الوطني و كتلة المستقبل، بينما ستتكوّن امعارضة من 3 أحزاب كبرى وهي الحزب الدستوري الحر و حزب قلب تونس و ائتلاف الكرامة:

كتلة قلب تونس: (38 نائبا)

كتلة الحزب الدستوري الحر: (17 نائبا)

كتلة ائتلاف الكرامة: (19 نائبا)