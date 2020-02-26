توزر: تنفيذ ثلاثة قرارات إزالة واسترجاع أراضي دولية في مدينة نفطة على مساحة اجمالية تفوق 70 هكتارا

قامت السلط الجهوبولاية توزر بحضور مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الجهة فجر اليوم الأربعاء بتنفيذ ثلاثة قرارات إزالة لمظاهر التحوز في مجموعة من العقارات الدولية في معتمدية نفطة وذلك على يمين الطريق الوطنية رقم 3 في اتجاه معتمدية حزوة وفق ما أفاد به “وات” والي الجهة محمد ايمن البجاوي.

وتم التنفيذ بحضور السلط المحلية في نفطة والأجهزة الأمنية وتم خلالها استرجاع أراض دولية ذات صبغة فلاحية على مساحة اجمالية تفوق 70 هكتارا بحسب ذات المصدر مبينا أن قرار الازالة الأول شمل أرضا فلاحية على مساحة 50 هكتارا وقع استغلالها بصورة غير قانونية بغاية غراستها وحمايتها من الجهات الأربع بطوابي رملية وقد تمت إزالة الطوابي واسترجاع العقار.

وتم كذلك استرجاع أربع قطع تمسح كل واحدة منها قرابة 30 متر مربع ركز فيها أصحابها نقاط بيع للبنزين المهرب وبنائها بواسطة الجريد الجاف فيما تمثل قرار الازالة الثالث في تنفيذ إزالة جزئية للأعمدة والركائز الخشبية التي ركزها عدد من المستغلين على مساحة 20 هك بنية استغلالها في المجال الفلاحي وغراستها على أن تتم في الفترة القادمة تنفيذ قرارات إزالة أخرى في معتمدية نفطة للحد من الاستغلال العشوائي لأراضي الدولة.