وقفة احتجاجية لاعوان وموظفي وعملة بلدية سيدي بوزيد

نفذ اعوان وموظفو بلدية سيدي بوزيد اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لمخرجات جلسة 24 فيفري الجاري التي تقضي بزيادة في الاجور قيمتها 20 دينارا خاضعة للاداءات.

واعتبر المتحد باسم المحتجين لطفي شلبي في تصريح لوات ان هذه الزيادة لا تليق باعوان وعملة البلدية في كل الجمهورية خاصة وان الوعود كانت تتمثل في زيادة في حدود 300 دينارلتتقلص الى 20 دينارا، كما طالب باصدار القانون الاساسي الذي يضمن حقوق العاملين في البلديات.

وعبر المحتجون من اعوان وعملة بلدية سيدي بوزيد في تصريحات لوات على رفضهم لمخرجات الجلسة واكدوا على انهم سيواصلون الاحتجاج يوميا حتى ينالوا حقوقهم كاملة.

ويذكر انه تم تنظيم جلسة صلحية بين الجامعة العاملة للبلديين يوم 24فيفري مع ممثلين عن وزارات الشؤون المحلية والبيئة والمالية والوظيفة العمومية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية تم خلالها الاتفاق على الترفيع في منحة العمل الليلي لتصبح سبعة دنانير في الليلة على أن يتم إصدار الأمر في ظرف ثلاثة أشهر، والترفيع في منحة الأوساخ من 30 دينارا إلى 75 دينارا على أن يتم إصدار الأمر الحكومي في أجل أقصاه موفى شهر ماي القادم.

كما تم الاتفاق ، على الترفيع في منحة التكاليف الخاصة لجميع البلديين وذلك بزيادة 20 دينارا بداية من شهر سبتمبر 2020، و30 دينارا بداية من شهر جانفي 2021، و50 دينارا بداية من جانفي 2022، فضلا عن إصدار نظام أساسي خاص بالسلك الإداري للبلديات على غرار السلك الإداري للمجالس الجهوية.