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محكمة التحكيم الرياضية تؤكد طعن مانشستر سيتي على عقوبة اليويفا

2020/02/26 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أكدت محكمة التحكيم الرياضية يوم الأربعاء أن مانشستر سيتي حامل لقب البطولة الانقليزية لكرة القدم تقدم بطعن على عقوبة منعه من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين.

وقالت أعلى محكمة رياضية إن سيتي طعن على القرار الذي اتخذته لجنة المراقبة المالية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وعوقب سيتي من اليويفا في 14 فيفري الماضي بالحرمان من المسابقات الأوروبية لمدة عامين مع تغريمه 30 مليون يورو (32.60 مليون دولار) بسبب “انتهاكات كبيرة” لقواعد اللعب المالي النظيف.

وفي حال تطبيق العقوبة لن يتمكن سيتي من المشاركة في رابطة أبطال أوروبا بموسم 2020-2021 اذا تأهل لأكبر بطولات الأندية في القارة وسيغيب أيضا عن المنافسات الأوروبية في 2021-2022. وقال الاتحاد الأوروبي إن سيتي انتهك القواعد بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته وبياناته المرسلة له بين 2012 و2016 بينما نفى النادي ارتكاب أي مخالفة وانتقد القرار. ومجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان هي صاحبة حصة الأغلبية في مجموعة سيتي لكرة القدم، إذ يبلغ نصيبها حوالي 77 بالمئة.

وأشارت محكمة التحكيم الرياضية إلى أنه لا يمكن تحديد موعد للبت بشكل نهائي في الطعن.

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