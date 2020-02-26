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هام: قائمة الكتل التي لن تمنح ثقتها لحكومة الفخفاخ وستكون في المعارضة

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فيديو/زياد الهاشمي: هناك لمسات لرئيس الجمهورية قيس سعيد في حكومة الفخفاخ..وهذا موقف ائتلاف الكرامة بخصوص منح الثقة..

2020/02/26 أهم الأخبار, سياسة, هاجر كريمي

انتقد النائب عن حزب ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي اطناب رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ في كلمته التي امتدت 50 دقيقة امام البرلمان.

وقال الهاشمي للمصدر ان خطابه مليئ بالحشو أكثر من المضمون.

واعتبر زياد الهاشمي ان هناك إشارات جيدة في برنامج الحكومة وهناك لمسات لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأكد المتحدث ان كتلة ائتلاف الكرامة لن تصوت لحكومة الياس الفخفاخ مرجعا ذلك أساسا إلى عدم تحييد وزارات السيادة.

زياد الهاشمي : ائتلاف الكرامة لن يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ..وهذه الأسباب..

Publiée par ‎المصدر‎ sur Mercredi 26 février 2020

 

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