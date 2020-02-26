فيديو/زياد الهاشمي: هناك لمسات لرئيس الجمهورية قيس سعيد في حكومة الفخفاخ..وهذا موقف ائتلاف الكرامة بخصوص منح الثقة..

انتقد النائب عن حزب ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي اطناب رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ في كلمته التي امتدت 50 دقيقة امام البرلمان.

وقال الهاشمي للمصدر ان خطابه مليئ بالحشو أكثر من المضمون.

واعتبر زياد الهاشمي ان هناك إشارات جيدة في برنامج الحكومة وهناك لمسات لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأكد المتحدث ان كتلة ائتلاف الكرامة لن تصوت لحكومة الياس الفخفاخ مرجعا ذلك أساسا إلى عدم تحييد وزارات السيادة.