اليويفا: كل المباريات ستقام بحضور مشجعين باستثناء لقاء إنتر ميلان ولودوغورتس

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الأربعاء أن كل المباريات ستقام بحضور المشجعين باستثناء مواجهة إنتر ميلان على أرضه أمام لودوغورتس بعد انتشار فيروس كورونا في شمال إيطاليا.

وكشف مسؤولون عن 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا ليصل العدد إلى 320 حالة بينما توفي 11 شخصا.

وأعلنت كرواتيا واليونان والنمسا وسويسرا عن ظهور أول حالة مصابة على مدار اليومين الأخيرين بينما أكدت فرنسا وفاة الشخص الثاني بالبلاد من الفيروس يوم الأربعاء وبإجمالي 17 مصابا.

ويستضيف أولمبيك ليون الفرنسي منافسه يوفنتوس الإيطالي في مباراة برابطة أبطال أوروبا يوم الأربعاء بينما يلعب ريال مدريد على أرضه مع مانشستر سيتي.

وستقام 16 مباراة في منافسات الدوري الأوروبي يومي الأربعاء والخميس في البرتغال وبلجيكا والسويد وسويسرا والنمسا وبريطانيا وتركيا وإسبانيا وهولندا.

وقال اليويفا في بيان “بعد قرارات السلطات الإيطالية، ستقام مباراة إنتر ميلان مع لودوغورتس في الدوري الأوروبي خلف الأبواب المغلقة على ملعب سان سيرو”.

وأضاف “كل المباريات الأوروبية الأخرى المقرر إقامتها هذا الأسبوع ستقام في الوقت المحدد سابقا ولا يوجد قيود على حضور المشجعين”.

وتابع “سيواصل اليويفا مراقبة الوضع عن كثب بخصوص فيروس كورونا وسيتواصل مع السلطات المختصة في هذا الأمر”.