مؤسسة رامبورغ تمنح المركز الثقافي للفنون والحرف في جبل سمامة استقلالية إدارته

منحت مؤسسة رامبورغ الجمعية الثقافية لجبل سمامة الاستقلال الكامل لإدارة المركز الثقافي للفنون والحرف بجبل سمامة.

وجاء في بلاغ صادر عن مؤسسة رامبورغ اليوم الأربعاء، أن المؤسسة قرّرت، بعد عام من الدعم والهيكلة، إعطاء باعث هذا المشروع والرابطة المحلية التي تدير المشروع (الجمعية الثقافية لجبل سمامة) استقلالاً كاملاً فيما يتعلق بإدارة المركز.

وكان المركز الثقافي للفنون والحرف في جبل سمامة قد افتتح في 20 أكتوبر 2018 لتعزيز الفنون والحرف الجبلية والحرف المحلية والثقافة الجبلية وذلك لتوفير أمل جديد لمنطقة القصرين.

وتكفّلت مؤسسة رامبورغ بدعم الفنان عدنان هلالي وفريقه، منذ بناء المركز إلى مرحلته التشغيلية. وتعدّ هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في هذه المنطقة.

ويتضمن هذا المشروع عنصرين أحدهما مكون ثقافي والثاني مكون مهني. ويهدف المكون الثقافي إلى تثقيف الأطفال والشباب والكبار في المنطقة من خلال المسرح والسيرك والنوادي الموسيقية ومكتبة والأنشطة الرياضية. أما المكون المهني، فيهدف إلى الحفاظ على الحرف المحلية والحرف الجبلية وكذلك الترويج للمنتجات المحلية وتسويقها.

ومن ضمن التظاهرات التي ينظمها المركز الثقافي للفنون والحرف بجبل سمامة، “اجتماع لمراكز الشباب في المنطقة” و مهرجان “عيد الرعاة” الذي استقبل 30 فنانًا تونسيًا وأجنبيًا مع وصول أكثر من 1000 زائر وكذلك ” سيرك سمامة” بالشراكة مع أكاديمية السيرك البلجيكية الذي درب حوالي ثلاثين شابًا من الجهة، بالإضافة إلى تظاهرة “سوق سمامة ” وهي فرصة لتسليط الضوء على المهارة والدراية الفنية في المنطقة.

وأعلنت مؤسسة رمبورغ، في البلاغ ذاته، أنها ستواصل نشاطها في المنطقة من خلال مواصلة عملها في مرافقة وهيكلة الحرفيات. وسيستمر هذا العمل، الذي بدأ مع المستفيدين من المركز، وسيتم تمديده لمساعدة أكبر عدد من الحرفيات على اكتساب الاستقلالية الهيكلية والمالية في المنطقة.