دورة الدوحة الدولية : انس جابر تزيج التشيكية بيسكوفا وتتاهل الى ربع النهائي

احدثت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المفاجاة مجددا بازاحتها مساء اليوم الاربعاء التشيكية كارولينا بيسكوفا المصنفة الثالثة عالميا من الدور ثمن النهائي لدورة قطر المفتوحة بانتصارها بنتيجة 6-4 و3-6 و6-3 بعد مقابلة تواصلت حوالي ساعتين لتتاهل بذلك الى الدور ربع النهائي.

وستواجه جابر في الدور القادم التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 11 عالميا والتي كانت تاهلت بدورها على حساب الليتوانية ايلينا اوستابنكو 6-2 و5-7 و6-1.

وكانت انس جابر التي تلقت بطاقة دعوة، تاهلت الى الدور الثالث بانتصارها امس الثلاثاء على الأمريكية جينيفر برادي (المصنفة 45 عالميًا) بنتيجة 2-صفر. كما تفوقت الاحد الماضي على التشيكية كاترينا سينياكوفا بمجموعتين دون رد في الدور الاول.

وتجدر الاشارة الى انها المرة الثانية التي تبلغ فيها البطلة التونسية منافسات الدور ربع النهائي بعد الانجاز التاريخي الذي احرزته خلال بطولة استراليا المفتوحة في جانفي الماضي باعتبارها اول لاعبة عربية وافريقية تبلغ الدور ربع النهائي لاحدى البطولات الاربع الكبرى.