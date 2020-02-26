بورصة تونس تقفل حصة الأربعاء على نسق سلبي

bourse

أقفلت بورصة تونس معاملات حصة الأربعاء على نسق سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 17ر0 بالمائة ويصل الى مستوى 53ر7135 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 139ر2 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “ميناكابتل”.

وحققت أسهم “أونيماد” أعلى حجم مبادلات ناهزت 958ر0 م د وزادت أسعارها بنسبة 12ر1 بالمائة (87ر9 د للسهم الواحد).

وتصدرت شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية قائمة الإرتفاعات لترتفع أسعار أسهمها بنسبة 79ر2 بالمائة (84ر8 د) متبوعة بأسهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بنحو 78ر2 بالمائة (54ر5 د) ثم أسهم “أيتاك” التي تطورت قيمتها بنسبة 70ر2 بالمائة (38ر0 د).

وارتقت أسهم شركة السيارات والمعدات بنسبة 58ر2 بالمائة (97ر3 د) تلتها أسهم أستري بنسبة 22ر2 بالمائة (46 د).

وانخفضت، في المقابل، أسهم الشركة الصناعية العامة للمصافي بنسبة 38ر3 بالمائة (57ر0 د) فأسهم “الكتروستار” بنحو 98ر2 بالمائة (30ر1 د) ثم أسهم أوفيس بلاست بنسبة 45ر2 بالمائة (38ر2 د).

وتراجعت، كذلك، أسعار أسهم كل من تونس لمجنبات الألمنيوم والصناعات الكيميائية للفليور على التوالي بنسبة 22ر2 بالمائة (40ر4 د) و74ر1 بالمائة (90ر89 د).