رئيس الجمهورية يزور مقر وزارة الداخلية ويشيد بنجاحات القوات الأمنية والعسكرية في مقاومة الإرهاب

أدى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الاربعاء، زيارة إلى مقر وزارة الداخلية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية وثلة من الإطارات الأمنية.

وفي كلمة له خلال هذه الزيارة، عبر رئيس الدولة، باسم الشعب التونسي، عن شكره لإطارات وأعوان المؤسسة الأمنية، على ما يبذلونه من جهد لمقاومة الارهاب، مسديا تشجيعاته لمختلف الفرق والوحدات الأمنية لمواصلة اليقظة والحرص على أمن المواطنين، بحسب ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة.

جدير بالتذكير، أن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى أيضا صباح الاربعاء زيارة الى مقر وزارة الدفاع الوطني، قبل أن يتحول لزيارة مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة.

وتأتي هذه الزيارات، بحسب بلاغات سابقة للرئاسة، تثمينا لنجاح الوحدات الأمنية والعسكرية في العملية الاستباقية التي جرت أمس الثلاثاء بمرتفعات القصرين، والتي أسفرت عن مقتل عنصرين إرهابيين، وحجز بندقيتين من نوع “كلاشنيكوف” ورمّانات يدوية وذخيرة.