في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الخميس 27 فيفري..

الحمل

مهما كانت كمية المهام التي كلفت بإنجازها اليوم، سيكون لديك وقت للقراءة وربما كتابة بعض القصص القصيرة. اقبل نصيحة الآخرين لك ولا تكن متكبرا. إذا كنت بحاجة إلى تحسين حالتك المزاجية، مارس بعض التمارين الرياضية.

الثور

أنت أكثر ميلا للمخاطرة في حياتك العاطفية. ترى العالم بوجهة نظر رومانسية للغاية وهذا قد ينعكس على إنتاجيتك اليوم. حالة مفاجئة من البهجة والانطلاق تسيطر عليك وتنعكس إيجابا على حالتك النفسية، ولمضاعفة هذه الحالة احرص على أن تحصل على جرعة كافية من أشعة الشمس.

الجوزاء

ربما تتغير الظروف اليوم تماما بالمقارنة بالشهور الماضية. أنت اليوم في بداية مرحلة جديدة من حياتك. نجاحك وحظك السعيد يزيدان من شعورك بالثقة في النفس. يجب أن تتوقف اليوم للحظات حتى تقيم موقفك وتقرر هل هذا هو الطريق الذي كنت تتمنى أن تسلكه.

السرطان

ربما تهتم اليوم باكتشاف طرق جديدة لتطوير ذاتك. أنت تعلم جيدا أنه ينقصك بعض الخبرات والمهارات ولذلك تحاول اكتساب المزيد اليوم. ربما تتحسن الظروف قريبا. اقرأ كثيرا فالكتاب الذي تراه اليوم غير مفيد، سيكون هو الأكثر إفادة لك فيما بعد.

الاسد

يبدأ الحظ في الابتسام لك، خاصة في محيط العمل توقع انتهاء مشكلات قائمة على المستوى الأسري والعاطفي، التفاهم والاستماع الجيد يخدمك كثيرا هذه الفترة.احذر من الوقوع في أخطاء قديمة، ولا تترك الكسل يسيطر عليك، تحتاج إلى فترة استجمام لتتخلص من الإرهاق، واحرص على تناول الأطعمة الصحية.

العذراء

تكتشف اليوم أن ثقتك كانت في محلها، وتتأكد من أنك اعتمدت على قائد جيد وحازم وتجني هذا اليوم ثمار عملك الجاد خلال الفترة الماضية. أما على الصعيد العاطفي، لا تجعل توقعاتك العالية من الشريك تتسبب في إحباطك وتجعل عواطفك تتراجع، حاول أن تكون أكثر مرونة في علاقة الحب وتكون أكثر هدوءا.

الميزان

لا تتراجع عن قراراتك مهما حدث ما دمت مقتنعا بها. ربما يحاول البعض تدبير بعض المكائد لك. لا تعطيهم الفرصة لكي ينفذوا خططهم. حياتك أنت المسؤول عنها وكذلك قراراتك. لا تسمح لمن حولك بأن يسيطروا عليك.

العقرب

ستقابل صعوبات في العمل نتيجة لضعف تركيزك، وأسلوبك الخاطئ. أوضاعك مستقرة مع شريك حياتك ومفاجآت سارة تصلك قريبا على الصعيد العاطفي. تحتاج إلى إجازة ذهنية لتستعيد قوة تركيزك، عقلك مشتت بين التفكير في خطتك العملية وتنفيذها.

القوس

تمر بفترة قصيرة من التعب، ولكن بعد ذلك سيكون هناك انفراجة على كافة الأصعدة بداية من العمل والعائلة، وكذلك تتحسن أوضاعك في العمل. يجب أن تهتم بكل الأمور التي تبدو صعبة. كن متفاعلا مع الآخرين كي تستفيد منهم.

الجدي

حاول أن تغير من نفسك في محيط العمل فلا توجد قواعد ثابتة في الحياة، لا تعاند وكن مرنا أكثر من ذلك حتى تستطيع أن تطور من نفسك، لا تنظر إلى المكائد أو الدسائس فهذا سوف يعيق مسيرة تقدمك.

الدلو

لا تقحم عواطفك في العمل، و تعامل مع زملائك بشكل متحضر. شريك حياتك يحبك كثيرا، فلا تجعل خوفك الشديد عليه يوتر العلاقة بينكما، تحدث معه وصارحه بحقيقة مشاعرك، كى يتفهم لحظات غضبك.

الحوت

أنت أكثر سعادة وحظا اليوم فستقضي وقتا لطيفا مع من تحب، ولكن احرص دائمًا أن تكون كافة الأمور بينكما واضحة وغير معقدة. ينصحك علماء الفلك اليوم أن تكون قويا فربما تشعر بشيء ليس من الضروري أن يشعر به من حولك. من المحتمل أيضًا اليوم أن تشعر بعدم الاهتمام والتقصير ممن حولك.