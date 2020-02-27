تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يظهر صباح اليوم الخميس، ضباب كثيف محليا، لتغشى بعد ذلك بعض السحب أغلب المناطق وتكون محليا كثيفة بالشمال مع نزول أمطار ضعيفة ومحلية.

تهب الرياح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية الى قوية نسبيا من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

البحر هائج فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب بخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 20 و 24 درجة ببقية المناطق.

وتكون السماء غدا، الجمعة 28 فيفري 2020، مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بالشمال والسواحل الشرقية.

تهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فقليل الاضطراب ببقية السواحل أمّا درجات الحرارة فستعرف ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 22 و 26 ببقية الجهات.