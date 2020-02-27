رابطة ابطال افريقيا : الترجي التونسي من اجل نتيجة ايجابية ذهابا في القاهرة للتمهيد للتاهل الى نصف النهائي

يستانف الترجي التونسي غدا في القاهرة مغامرته في سباق رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم عندما يلاقي غدا بملعب القاهرة ( س17 ) الزمالك المصري في ذهاب ربع نهائي للمسابقة في سعي من اجل التمهيد لتحقيق خطوة جديدة على درب مسار الحفاظ على اللقب الافريقي للمرة الثالثة على التوالي .

ويعول الترجي على فريق جاهز خبر رهانات كبرى المنافسات رغم انه فوت منذ اسبوعين امام نفس المنافس في لقب السوبر الافريقي الذي يغيب عن خزائن النادي منذ 25 سنة لكن الهزيمة اعطت الفريق واطاره الفني فرصة للتعرف على بعض نقائص الفريق فرديا وجماعيا من اجل تداركها.وبلغ الترجي دور المجموعات في النسخة الجديدة من مسابقة رابطة الابطال متصدرا مجموعته .

وسيكون الترجي للمرة الثانية في مواجهة الزمالك بعد ان خسر الحوار الاول في الدوحة في السوبر الافريقي 1-3.

ويعول الترجي الذي سافر امس الى القاهرة بوفد يضم 22 لاعبا على خبرة اطاره الفني بقيادة المدرب معين الشعباني الذي قاد فريق باب سويقة للمشاركة في المونديال الثاني على التوالي وتوج معه بلقبي كاس رابطة ابطال افريقيا وكذلك على رصيد بشري ثري تم تعزيزه في الموسم الجديد بعدد من اللاعبين الجزائريين الذين قدموا الاضافة على غرارعبد الرؤوف بن غيث وبلال بن ساحة والياس الشتي وكذلك المدافع المصاب عبد القادر بدران والغاني كوامي بونصو رغم ان هذا الاخير لم يقدم مستوى مرضيا في مباراة السوبر والايفواري ابراهيم واتارا . كما يملك الفريق عدد من اصحاب الخبرة على غرار الحارس معز بنشريفية والقائد خليل شمام ومحمد علي اليعقوبي وشمس الدين الذوادي والايفواري فوسيني كوليبالي فيما يغيب طه ياسين الخنيسي وسامح الدربالي عن المباراة.

واذا كانت التشكيلة تبقى رهينة جاهزية اللاعبين بدنيا وذهنيا واختيارات الاطارالفني حتى اللحظات الاخيرة فانه من المرجح ان يدخل معين الشعباني تغييرات على التشكيلة التي خاضت السوبر الافريقي مع الزمالك في الدوحة والاعتماد على بعض العناصر التي برزت في الاسابيع الاخيرة .

وفي غياب عبد القادر بدران وسامح الدربالي بسبب الاصابة وامام التردد الذي ظهر به دفاع الفريق في اختبار الدوحة ينتظر ان يتم التعويل على شمس الدين الذوادي وايهاب المباركي لمعاضدة اليعقوبي في الدفاع فيما يحافظ الياس الشتي على مكانه بما يساعد على توفير ضمان دفاعي افضل امام مرمى الحارس معز بن شريفية

ومن منطلق المقارنة مع مباراة السوبر فان التشكيلة المحتملة للترجي يوم غد ستشهد على الاقل ثلاثة تحويرات من خلال التعويل عل ايهاب المباركي وشمس الدين الذوادي ومحمد علي بن رمضان كاساسييين.

وينتظر ان يتم التعويل في مباراة يوم غد على معز بن شريفية / ايهاب المباركي / الياس الشتي/ شمس الدين الذوادي / محمد علي اليعقوبي/ فوسيني كوليبالي / محمد علي بن رمضان / عبد الرؤق بن غيث / حمدو الهوني / بلال بن ساحة / ابراهيما واتارا بينما سيكون فادي بن شوق ومحمد علي بن حمودة الاقرب الى تعزيز الصفوف وذلك حسب مجريات اللعب وفي ظروف عادية بعيدا عن التعويضات الاضطرارية.

ومن حهته يدخل فريق الزمالك المباراة بمعنويات عالية وإصرار كبير على الفوز بعد ان توج بكاس السوبر الافريقي في الدوحة منذ اسبوعين على حساب الترجي الرياضي ثم فاز بالسوبر المصري على حساب الاهلي المصري.

ويعول نادي الزمالك كثيرا على مسابقة الابطال على حد تعبير رئيسه مرتضى منصور الذي يعتقد ان فريقه فاز بالالقاب الممكنة في العام الماضي ومازال يبحث عن التتويج باللقب القاري لمسابقة الابطال بما يدعوه لتخطى عقبة الترجي نحو خطوة جديدة على درب التتويج وينتظر ان يستفيد الزمالك من حضور جماهيري حيث ينتظر حضور قرابة 30 الف مشجع

بملعب القاهرة ما يشكل دعما للاعبي الزمالك.

واختارت هيئة الزمالك عدم خوض مباراة في اطار البطولة يوم الاثنين الماضي مع المنافس التقليدي الاهلي المصري من اجل ان توفير افضل ظروف الاعداد لمباراة ذهاب ربع النهائي يوم الجمعة لزملاء فرجاني ساسي.

وينتظر ان يعول مدب الزمالك باتريس كارتيرون غدا على تشكيلة تضم محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وحازم إمام ووطارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد

ويدير المباراة طاقم تحكيم مغربي يتكون من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثان، وسيكون الحكم الرابع عادل زوراك.