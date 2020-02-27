هام/”المصدر” ينشر السير الذاتية لأعضاء الحكومة الجدد..

نالت حكومة الياس الفخفاخ التي تتكون من 32 عضوا بين وزراء وكتاب دولة فجر اليوم الخميس 27 فيفري 2020 ثقة البرلمان بأغلبية مريحة بعد ان صوت لها 129 نائبا لينسدل بذلك الستار على مشاورات مارطونية امتدت 4 أشهر انتهت بولادة هذه الحكومة بعد مخاض عسير وأخذ ورد.

وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على ان الحكومة بعد نيلها ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وسيؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.

وفي ما يلي السير الذاتية للفريق الحكومي الجديد: