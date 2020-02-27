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تغريم أتليتيكو مدريد بسبب هتافات مسيئة ضد غريزمان

2020/02/27 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية قدرها 12 ألف يورو (13 ألف دولار) على أتليتيكو مدريد بسبب هتافات مسيئة من جماهيره ضد أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة في مباراة بالبطولة في ديسمبر الماضي.

وأكدت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني يوم الأربعاء العقوبة بسبب هتافات “الموت لغريزمان” عقب شكوى من مسؤولي الرابطة. ولم يذكر تقرير الحكم الخاص بالمباراة هذه الواقعة.

ويشن مسؤولو رابطة البطوزلة الإسبانية حملة على الهتافات المسيئة بعد وفاة مشجع لنادي ديبورتيفو لاكورونا جراء أعمال عنف قبل مباراة خارج ملعبه أمام أتليتيكو في 2014.

وقضى غريزمان خمسة مواسم في أتليتيكو قبل الانضمام إلى برشلونة في جويلية الماضي بعد أن دفع بطل إسبانيا الشرط الجزائي في عقد مهاجم فرنسا والبالغ 120 مليون يورو.

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