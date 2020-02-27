رئيس البرلمان يمضي على المراسلة الموجهة لرئيس الجمهوريّة إثر منح الثقة للحكومة

أمضى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، على المراسلة الموجهة لرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، إثر منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

فجر اليوم الخميس بالبرلمان وفق ما ورد على صفحة البرلمان على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” .

وكان البرلمان قد منح الثقة إلى حكومة إلياس الفخفاخ فجر اليوم الخميس ب129 صوتا موافق و77 صوتا رافضا واحتفاظ من نائب واحد

وتضم تركيبة حكومة الياس الفخفاخ ،التي تشكلت على اثر مشاورات مع عدد من الاحزاب والكتل البرلمانية استغرقت حوالي شهر، 32 عضوا بين وزراء دولة ،ووزراء، وكتاب دولة، موزّعين على شخصيات متحزبة وأخرى مستقلة

ومن المنتظر أن يؤدّي رئيس الحكومة المكلّف الفخفاخ وأعضاء حكومته اليمين الدستوريّة، اليوم الخميس، أمام رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد.وتنص الفقرة الاخيرة من الفصل 89 من الدستور أن “يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن

أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.

وسينتظم غدا الجمعة موكب تسليم وتسلّم المهام بين رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ورئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، بقصر الضيافة بقرطاج .