اعضاء الحكومة الجدد يؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية

اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لاعضاء الحكومة الجدد وقد أدى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وجميع أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، ال32 ، اليمين الدستورية وفق الفصل 89 من الدستور مرددين “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.

وكان البرلمان قد منح الثقة إلى حكومة إلياس الفخفاخ فجر اليوم الخميس بموافقة 129 صوتا مومقابل رفض افق و77 صوتا رافضا واحتفاظ من نائب واحد.

يذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، أمضى على المراسلة الموجهة لرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، إثر منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ فجر اليوم الخميس بالبرلمان وفق ما ورد على صفحة البرلمان على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” .

وسينتظم غدا الجمعة موكب تسليم وتسلّم المهام بين رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ورئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، بقصر الضيافة بقرطاج .