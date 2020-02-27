بنزرت : عائلات جزائرية تتحوّل إلى مدينة بنزرت وتتعرّف على ذويهم الغرقى الثلاثة بشواطئ سجنان وبنزرت الجنوبية

حلّ اليوم عدد من العائلات الجزائرية بمدينة بنزرت من أجل التعرّف على هوية الغرقى الثلاثة الذين كانت أمواج شواطئ معتمديتي سجنان وبنزرت الجنوبية لفظتها يومي الثلاثاء والأربعاء المنصرمين، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول لمراسل (وات) بالجهة ، مؤكّدا أنّه تمّ التعرّف على هوية الغرقى الثلاثة من أفراد

عائلاتهم.

وأوضح أنّه تمّت الإحاطة بهذه العائلات الجزائرية وتوفير المعلومات لها سواء من قبل المصالح الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة او من قبل المصالح الأمنية للحرس البحري المتعهدة بالقضية، بالتوازي مع تولّي السلط الجهوية ببنزرت التنسيق مع الهياكل الرسمية التونسية ومصالح قنصلية الجزائر بتونس لإتمام بقية الإجراءات الواجبة من تسخير وغيرها لتسلم جثامين الغرقى إلى عائلاتهم.

ولاحظ أن التحريات الأمنية المجراة من قبل المصالح الأمنية التونسية اثبتت ان الغرقى الثلاثة كانوا من ضمن مجموعة تضمّ 17 فردا كانوا قد غادروا السواحل الجزاىرية بين ليلتي 16و17فيفري الجاري في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه بلد أوروبي مجاور لكن توقّفت رحلتهم بالغرق في عرض البحر .

وكانت شواطئ “سيدي مشرق” و”كاب سيراط” في معتمدية سجنان و “شعبة الاخرة” في معتمدية بنزرت الجنوبية لفظت بين مساء امس الأول الثلاثاء وعشية ومساء امس الأربعاء ثلاث جثث لشبّان تولّت مصالح الحرس الوطني والحماية المدنية بعد التنسيق مع النيابة العمومية ، رفعها وتوجيهها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة وفتح بحث تحقيقي في الغرض ، وفق ذات المصدر.