رسميا/ حكومة الياس الفخفاخ تنال ثقة البرلمان ب 129 صوتا…

ضبط بضاعة مهربة على متن وسيلتيْ نقل

عاجل-اثر القضاء على ارهابيّن: هذا ما تمّ حجزه خلال العمليّة الاستباقيّة بالقصرين

انفلونزا الخنازير تودي بحياة امرأة بالقصرين.. وهذه حصيلة الاصابات

بالأرقام/تجاوزت الـ81 الف اصابة: انتشار مفزع لفيروس “كورونا” في مختلف أرجاء العالم..

2020/02/27 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت الصين تسجيل 29 حالة وفاة جديدة لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، حتى نهاية مساء يوم أمس الأربعاء ، وفقا للجنة الصحة الوطنية بالبلاد، وبموجب الإحصاءات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات بالصين إلى 2744.

وفي آخر الأرقام الرسمية وفق ما نشرته شبكة الـ”سي ان ان” العربية فقد ابلغ عن 56 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين، مما رفع الحصيلة العالمية إلى 2800.

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت إيران عن 19 حالة وفاة، وكوريا الجنوبية وإيطاليا 13 وفاة لكل منهما، واليابان عن 8 وفيات. في حين أبلغت هونغ كونغ وفرنسا عن وفاة شخصين. أما الفلبين وتايوان فسجلت حالة واحدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين بمقدار 433، ليصبح إجماليها 78497 حالة في البلاد. وعالميًا، بلغت الإصابات 81.722.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn