بالأرقام/تجاوزت الـ81 الف اصابة: انتشار مفزع لفيروس “كورونا” في مختلف أرجاء العالم..

أعلنت الصين تسجيل 29 حالة وفاة جديدة لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، حتى نهاية مساء يوم أمس الأربعاء ، وفقا للجنة الصحة الوطنية بالبلاد، وبموجب الإحصاءات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات بالصين إلى 2744.

وفي آخر الأرقام الرسمية وفق ما نشرته شبكة الـ”سي ان ان” العربية فقد ابلغ عن 56 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين، مما رفع الحصيلة العالمية إلى 2800.

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت إيران عن 19 حالة وفاة، وكوريا الجنوبية وإيطاليا 13 وفاة لكل منهما، واليابان عن 8 وفيات. في حين أبلغت هونغ كونغ وفرنسا عن وفاة شخصين. أما الفلبين وتايوان فسجلت حالة واحدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين بمقدار 433، ليصبح إجماليها 78497 حالة في البلاد. وعالميًا، بلغت الإصابات 81.722.