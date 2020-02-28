تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

تسجل درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 22 و 26 ببقية الجهات في حين تغشى السماء سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون محليا كثيفة بالشمال.

تهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال ومضطرب فقليل الاضطراب ببقية السواحل فيما ويتواصل ارتفاع درجات الحرارة غدا، السبت 29 فيفري 2020، في ارتفاع وتتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية

ويبقى الطقس مغيما جزئيا بأغلب مناطق البلاد في حين تهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد.

البحر قليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس ومتموج فشديد الاضطراب ببقية