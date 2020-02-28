الحكومة تمهل الجمعيات التي تقدم خدمة التمويل الصغير حتي 31 ديسمبر 2021 لتسوية وضعيتها

امهلت الحكومة الجمعيات المرخص لها للعمل كمؤسسات تمويل صغير حتي يوم 31 ديسمبر 2021 للاستجابة الى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.

وجاء هذا التّمديد على شكل أمر حكومي صادر عن وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2020 ( 25 فيفري 2020) ويعقب تمديدا سابقا تم منحه سنة في 19 جانفي 2017 بموجب امر حكومي.

وينصّ الفصل 58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 الذي يتضمن 59 فصلا، على منح هذه الجمعيات فترة سنة فقط على أقصى تقدير لتسوية وضعيتها.

وطورت الحكومة، مدعومة بالقطاع الخاص، قطاع التمويل الصغير في ظل عدم توفر تمويلات لعدة شرائح اجتماعية، من خلال سن الاطر التشريعية والهيكلية للقطاع.