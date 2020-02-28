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دورة أكابولكو: نادال يتأهل إلى نصف النهائي

2020/02/28 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

بلغ الإسباني رافايل نادال، المصنف ثانيا عالميا، الدور نصف النهائي من دورة أكابولكو المكسيكية الدولية في كرة المضرب، بفوزه على الكوري الجنوبي كوون سوون وو 6-2 و6-1.

وسيلتقي نادال في الدور التالي مع البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-4 و6-4، منهيا سلسلة من خمس هزائم تواليا ضد منافسه.

ويتفوق نادال على ديميتروف بـ12 انتصارا مقابل خسارة واحدة. يذكر أن نادال حقق اللقب في أكابولكو مرتين عامي 2005 و2013.

وتعتبر دورة أكابولكو أول مشاركة لنادال منذ إقصائه من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، على يد النمساوي دومينيك تييم في جانفي الماضي. وتجمع المباراة الثانية في الدور نصف النهائي بين الأمريكيين جون ايسنر المصنف خامسا وتايلور فريتز.

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