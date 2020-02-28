أنس جابر : قدمت كل ما لدي وسعيدة ببلوغ ربع نهائي بطولة قطر للتنس

أكدت اللاعبة التونسية أنس جابر أنها قدمت كل ما لديها في المباراة التي جمعتها بالتشيكية “بترا كفيتوفا” مساء امس الخميس في ربع نهائي بطولة قطر المفتوحة للتنس والتي انتهت بفوز اللاعبة التشيكية بصعوبة بالغة وتأهلها الى نصف النهائي .

وقالت جابر في المؤتمر الصحفي اثر المقابلة ” الامر كان رائعا بالنسبة لي . انا العب في قطر وامام الجماهير العربية وقدمت كل ما لدي خلال المباراة .. حاولت كثيرا ان اتغلب على بترا ولكني في النهاية سعيدة ببلوغي ربع النهائي في بطولة كبيرة ” .

وخرجت لاعبة التنس التونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي لبطولة قطر اثر خسارتها مساء الخميس امام التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 11 عالميا بنتيجة 7/6 و7/6 في زمن 1س و45د .

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها البطلة التونسية ربع النهائي بعد الانجاز التاريخي الذي حققته في بطولة استراليا المفتوحة في جانفي الماضي باعتبارها اول لاعبة عربية وافريقية تبلغ الدور ربع النهائي لاحدى البطولات الاربع الكبرى .

وأضافت انس جابر ” كان لدي بعض القلق بسبب الاصابة التي تعرضت لها (اول امس) ولكنني لعبت بكامل طاقتي وتركيزي . المباراة كانت صعبة وبترا لاعبة ممتازة تمكنت من الفوز في النهاية “.

واكدت اللاعبة التونسية انها في العموم سعيدة بتمثيل التنس العربي في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات، مشيرة الى انها لأول مرة تتوفق في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة استراليا المفتوحة

ثم بطولة قطر الامر الذي يعطيها مزيدا من الثقة والمضي قدما نحو تحقيق الافضل في قادم البطولات .

ومن جانبها عبرت اللاعبة التشيكية في المؤتمر الصحفي عن سعادتها بتحقيق الفوز على أنس جابر وقالت ” انا سعيدة بالفوز على لاعبة ممتازة مثل انس .. قدمت مستوى كبيرا في البطولة حتى الان “.

واضافت ” لقد عانيت في اوقات عديدة امام انس وكانت المباراة صعبة لكلينا ولكني نجحت في الفوز باللقاء والتأهل وهذا الاهم “.