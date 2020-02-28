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كتلة الدستوري الحر تودع رسميا بكتابة البرلمان تصريحا بتصنيفها في المعارضة

2020/02/28 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

أفادت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر أنها أودعت رسميا بكتابة مجلس نواب الشعب تصريحا بتصنيفها في المعارضة وطلبت نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات البرلمان .

ويأتي هذا الطلب وفق ما جاء في بلاغ اليوم الجمعة للحزب، إثر تصويت كتلة الحزب الدستوري الحرّ (17 نائبا) ضد منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ التي صادق عليها البرلمان فجر امس الخميس بموافقة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته. .

وتم مطلب الإيداع طبقا للفصل 46 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ما يلي: “يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي، كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها”.

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