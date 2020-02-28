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يوسف الشّاهد يسلّم مهام الحكومة لإلياس الفخفاخ

2020/02/28 الأولى, المصدر, سياسة

سلم منذ قليل رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد مهام الحكومة لرئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ، وذلك في موكب انتظم بقصر الضيافة بقرطاج.

واعتبر الشاهد في كلمة ألقاها خلال موكب تسلّم و تسليم السلطة ان الحكومة الجديدة تضم شخصيات تؤمن بديمقراطية “وايديهم نظاف” مضيفا بالقول موجها حديثه لرئيس الحكومة الجديد الياس الفخفاخ” انا سعيد بتسليم الامانة لشخص من جيلي يؤمن بالدولة الوطنية .. انحب انقلك قلبي معاك هناك تحديات موش شاهلة تنتظرك واقول لط من منطلق ما تعلمت من تجربتي في السنوات الاخيرة ان ارضاء الناس غاية لا تدرك “.

وتابع” اعلمك مسبقا انك اذا حاربت الفساد فسيتهمونك بالانتقائية وتصفية الحسابات واذا لم تحارب الفساد فستصبح متواطئا وان كنت في تناغم مع رئيس الجمهورية فسينعتونك بالوزر الاول وان تمسكت بممارسة صلاحياتك الدستورية فستُتهم بالتغول “.

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