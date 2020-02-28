أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 28 فيفري

اليوم: موكب تسلّم وتسليم السلطة

لا تفوتوا اليوم مباراة الترجي والزمالك..البث التلفزي..

عاجل/شقيق علاء الشابي يخرج عن صمته ويفضخ:”شيطان ماكر دخل عائلتنا وفجّرها”

منوبة/ إلقاء القبض على شخص محلّ 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة

2020/02/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام والسّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر المُفتش عنها وتقديمها إلى العدالة، تمكّنت يوم 27 فيفري 2020 الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بطبربة ولاية منوبة من إلقاء القبض على شخص (30 سنة قاطن الجهة) صادر في شأنه 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مُختلفة من أجل تورّطه في قضايا عدليّة موضوعها:

– مسك وإستهلاك وترويج مادّة مخدّرة.

– حيازة أشياء مجهولة المصدر والسّلب.

– الإعتداء بالعنف والاضرار بملك الغير الخاصّ.

– الإستيلاء على الطريق العام وتحويل وجهة.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn