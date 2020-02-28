منوبة/ إلقاء القبض على شخص محلّ 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام والسّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر المُفتش عنها وتقديمها إلى العدالة، تمكّنت يوم 27 فيفري 2020 الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بطبربة ولاية منوبة من إلقاء القبض على شخص (30 سنة قاطن الجهة) صادر في شأنه 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مُختلفة من أجل تورّطه في قضايا عدليّة موضوعها:

– مسك وإستهلاك وترويج مادّة مخدّرة.

– حيازة أشياء مجهولة المصدر والسّلب.

– الإعتداء بالعنف والاضرار بملك الغير الخاصّ.

– الإستيلاء على الطريق العام وتحويل وجهة.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.