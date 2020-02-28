بداية من 6 مارس: هاتف” huawei y7p ” في الأسواق التونسيّة.. وهذه مواصفاته و سعره

أعلنت شركة “هواوي” يوم الخميس 27 فيفري 2020 أن هاتف” huawei y7p ” سيكون متواجدا بالسوق التونسيّة بداية من يوم 6 مارس وبسعر خيالي متمثّل في 649 دت.

كما أتاحت هواوي للحرفاء فرصة ربح ساعات ذكيّة و مكبّرات صوت وهدايا أخرى في حال حجزوا هواتفهم” huawei y7p ” في نقاط البيع بداية من يوم 28 فيفري و الى غاية 5 مارس 2020 وفق ما أعلن عنه رمزي الفرشيشي مدير التسويق بشركة هواوي تونس.

ويتميّز هاتف” huawei y7p ” بثلاث كاميرات خلفية مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة ذات فتحة عريضة اضافة الى كاميرا أمامية مدمجة تحت شاشة Punch FullView بدقة 8 ميجابكسل مدعّمة بتقنية Face Unlock 2.0 للتعرف على الوجه لفتح قفل الهاتف بسرعة.

كما يحتوي الهاتف الجديد على شاشة Punch FullView رائعة بمقاس 6.5 بوصة قطريًا وبإطار رفيع، تدعم الشاشة بعرض 19.5:9 دقة عالية الوضوح (HD+) بجودة 1560 × 720 ، اضافة الى خانة ثلاثية البطاقات تتضمن فتحتين لدعم Dual SIM وواحدة لتوسيع التخزين عبر بطاقة MicroSD تصل إلى 512 جيجابايت علما وأن الهاتف يحتوي على ذاكرة وصول عشوائية سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت .

” huawei y7p ” الجديد يتميّز بدمج واجهة EMUI9.1 الذكية وسهلة الاستخدام مع معالج Kirin 710F ذو ثماني النواة، لتوفير تجربة سلسة عبر تطبيقات الإنتاج والترفيه .

كما يحتوي الهاتف الجديد على بطارية كبيرة تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة وتقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة.

وتجدر الاشارة أن هاتف” huawei y7p ” يتميّز بخدمات Huawei Mobile Services (HMS)، والتي تشمل مجموعة من ميزات الهاتف الذكي الأساسية بما في ذلك Huawei AppGallery، وهو متجر للتطبيقات يمكن للمستخدمين من خلاله تنزيل التطبيقات بسهولة.

واعتبر رمزي الفرشيشي في تصريح لـ”المصدر” أن Huawei AppGallery يتميّز على “google play store” و ” appstore” بسرعة التنزيل عبر خدمة” Huawei, Quick apps” التي تجعل المستخدم في غنى عن الوقت الضائع الذي يقضيه في التنزيل ويتمكّن من ربح طاقة استيعاب الهاتف.

كما ستتيح Huawei AppGallery للمستخدمين امكانيّة تنزيل تطبيقات تونسيّة و ذلك من خلال عقد شراكات مع باعثي مشاريع شبان واذاعات تونسيّة …