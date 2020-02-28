اصابة مواطنة بفيروس كورونا في صفاقس: المدير الجهوي للصحة يكشف..

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 28 فيفري

اليوم: موكب تسلّم وتسليم السلطة

لا تفوتوا اليوم مباراة الترجي والزمالك..البث التلفزي..

بعد تعليق العمرة بسبب فيروس “كورونا”/ديوان الافتاء يبدي موقفه…

2020/02/28 الأولى, المصدر, مجتمع

أفاد ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية ان “تفشي المرض الجديد والخطير المسمى “كورونا” يفرض شرعا اتخاذ تدابير سريعة ووقتية لحماية أرواح الناس وأجسادهم من الإصابات التي قد ينجر عنها الموت”.

وأوضح الديوان في بيان اليوم الجمعة، أنه من بين هذه التدابير السريعة التعليق الوقتي لموسم العمرة إلى أن تزول كل المخاوف من هذا المرض الجديد الذي حصد أرواح المئات من البشر، وبالتالي فإن إجراء تعليق العمرة الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وتجاوبت معه كثير من الدول، ومنها تونس، يندرج ضمن هذه الاحتياطات الأكيدة وهو واجب بالدين.

ويذكر ان السعودية اعلنت في وقت سابق تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً بالإضافة إلى تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn