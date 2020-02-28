بعد تعليق العمرة بسبب فيروس “كورونا”/ديوان الافتاء يبدي موقفه…

أفاد ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية ان “تفشي المرض الجديد والخطير المسمى “كورونا” يفرض شرعا اتخاذ تدابير سريعة ووقتية لحماية أرواح الناس وأجسادهم من الإصابات التي قد ينجر عنها الموت”.

وأوضح الديوان في بيان اليوم الجمعة، أنه من بين هذه التدابير السريعة التعليق الوقتي لموسم العمرة إلى أن تزول كل المخاوف من هذا المرض الجديد الذي حصد أرواح المئات من البشر، وبالتالي فإن إجراء تعليق العمرة الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وتجاوبت معه كثير من الدول، ومنها تونس، يندرج ضمن هذه الاحتياطات الأكيدة وهو واجب بالدين.

ويذكر ان السعودية اعلنت في وقت سابق تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً بالإضافة إلى تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.