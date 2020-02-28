هام /اقتحام منزل زينة القصرينيّة ومحاولة سرقته.. وهذه التفاصيل

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بوحسينة، من ولاية سوسة، من إماطة اللثام عن محاولة سرقة منزل الفنانة الشعبية زينة القصرينية باستعمال التسور والخلع، التي تعود وقائعها إلى يوم 10 فيفري الماضي.

وتشير أطوار الواقعة إلى أن ثلاثة ملثمين عمدوا إلى تسوّر جدار منزل المتضررة فجر يوم 10 فيفري ، لكن المعينة المنزلية تفطنت لبعض الأصوات الناجمة عن محاولة السرقة والخلع فأشعلت النور الكهربائي، ليتحصنوا بالفرار.

و بالرجوع إلى كاميرات المراقبة بالمنزل، إتضح أن من بين الملثمين فتاة، حيث تم حصر الشبهة في معينة منزلية كانت تعمل لدى زينة القصرينية وانقطعت عن العمل منذ شهر ديسمبر الماضي، وتم إلقاء القبض عليها أمس أثناء زيارتها لصديقها بمشتشفى سهلول.

و بمجابهتها بالأدلة إعترفت بالتهمة المنسوبة إليها وبأنها حاولت سرقة منزل مشغّلتها السابقة بمساعدة صديقها وشقيقه.