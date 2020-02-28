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سوسة: مطاري المنستير والنفيضة على اتم الجاهزية للتوقي من فيروس كورونا

2020/02/28 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

اكد مدير الاتصال بشركة تاف تونس جلال شوشان، أن مطاري المنستير الحبيب بورقيبة والنفيضة الحمامات، على أتم الجاهزية للتوقي من تسرب فيروس كورونا، حيث تسهر فرق المراقبة الصحية على فحص كافة الوافدين، مع الحرص على استعمال اكثر التجهيزات دقة لضمان أرفع درجة ممكنة من الفعالية والانسيابية عند القيام بعملية الفحص.

واضاف شوشان في تصريح ل(وات) أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللوجيستية والعملياتية في المطارين منذ الاعلان عن الفيروس بما يتناسب مع ضرورة التوقي منه، من ذلك توفير مستلزمات الوقاية لكافة المعنيين وخاصة منهم الذين يقدمون الخدمات للمسافرين قبل القيام بعملية الفحص، مع تجهيز غرف حجر صحي وسيارات اسعاف استعدادا للتعامل مع اية حالة اشتباه.

من جهته، اكد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق في تصريح ل(وات) أن الشركة المستغلة لمطار النفيضة الحمامات الدولي، تاف تونس، إلتزمت خلال جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء الماضي بمقر الولاية بتوفير كاميرا حرارية جديدة لقيس حرارة الجسم للمسافرين الوافدين من الخارج على المطار في غضون أسبوعين على اقصى تقدير، وذلك لتعويض الكاميرا الحرارية التي سبق وان تم تركيزها بالمطار، والتي لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة، الى جانب الالتزام بالمساعدة في توفير كافة مستلزمات الوقاية.

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