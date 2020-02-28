رابطة ابطال افريقيا – ذهاب ربع النهائي: الزمالك المصري يجدد فوزه على الترجي بتيجة 3-1

جدد الزمالك المصري فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 اليوم في ملعب القاهرة امام اكثر من 30 الف متفرج في ذهاب ربع نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.

ولئن ظهر الترجي التونسي بوجه افضل في الشوط الاول مقارنة بمباراة “السوبر الافريقي امام نفس الفريق في الدوحة فانه لم يوفق في تفادي الهزيمة للمرة الثانية امام نفس المنافس وبنفس النتيجة .

واعطت بعض التحويرات التي اجراها المدرب معين الشعباني على التشكيلة اثرها الايجابي على اداء الفريق في الشوط الاول وذلك باشراك محمد علي بن رمضان مكان كوامي بونصو والتعويل على شمس الدين الذوادي وايهاب المباركي . وبدا الدفاع اكثر توازنا لكن اصابة الياس الشتي ثم اقصاء محمد علي بن رمضان د74 غيرت المعطيات ومهدت لهزيمة الترجي التونسي.

وضغط الترجي منذ البداية وكان قريبا جدا من التسجيل في اكثر من محاولة في سيناريو معاكس لمباراة الدوحة الاخيرة. وبسط سيطرته في ربع الساعة الاول بشكل كلي لكن مدرب الترجي اضطر الى تغيير المدافع الياس الشتي بسبب الاصابة واشرك مكانه قائد الفريق خليل شمام لينضم الى ثنائي الخبرة الى جانب محمد علي اليعقوبي وشمس الدين الذوادي .

وتوفق لاعب وسط الترجي عبد الرؤوف بن غيث الذي تلقى كرة بلمسة رشيقة من الليبي حمدو الهوني د26 في افتتاح التسجيل لكن لاعب الزمالك اشرف بن شرفي رد برسعة توفق بعد ثلاث دقائق في التعديل 1-1 من تصويبة قوية غالط بها حارس الترجي بنشرفية الذي بدا متقدما عن خط المرمى .

وكاد محمود علاء ان يضاعف التهديف لكن كرته الراسية اصطدمت بالعارض الافقية د36 .

وبدا الترجي قد تاثر بخروج الياس الشتي خاصة على مستوى المعاضدة الهجومية وسهل ذلك في المقابل لهجوم الزمالك على ان يبادر اكثر ويتقدم الى مناطق الترجي . واكتفى الترجي بعد ذلك بتصويبة محمد علي بن رمضان التي حولها مدافع الى ركنية د41

وفي الشوط الثاني تراجع اداء الترجي وضغط الزمالك الباحث عن التهديف وراهن الترجي على تماسكه الدفاعي لصد محاولات الفريق المصري لكنه لم يصنع محاولات تذكر باستثناء التصويبة القوية لخليل شمام د52 صدها حارس الزمالك ابو جبل . وتدخل شمس الدين الذوادي بعد ذلك امام بن شرفي ليمنعه من تجسيم محاولته الهجومية د64 .

واستفاد اللاعب المغربي لفريق الزمالك اشرف بن شرفي من تردد دفاعي وسط منطقة الجزاء امام المرمى وسدد الكرة في شباك الحارس معز بنشريفية د 74 مسجلا هدف تقدم فريقه 2-1 لكن لاعبي الترجي اعتبروا ان المهاجم ارتكب خطا قبل التصويب فاحتجوا على الحكم الذي اقر الهدف . وتحصل الشاب محمد علي بن رمضان على انذار ثان كلفه الاقصاء ليواصل فريقه بقية المباراة منقوصا من لاعب .

ورغم بعض التغييرات التي اجرها المدرب معين الشعباني في اواخر المباراة باشراك الجزائري مزيان وماهر بالصغير فان الخط الامامي للترجي لم يكن موفقا ولم يقلق راحة حارس الزمالك.

وجنى الزمالك ثمرة اصراره على مزيد التهديف عندما توغل بن شرقي في منطقة الجزاء ليتدخل امامه المدافع شمس الدين الذوادي فاعلن الحكم عن ضربة جزاء حولها بنجاح المدافع محمود علاء (د90 زائد 1) الى هدف ثالث في سيناريو بدا شبيها في نهايته بمباراة ال”سوبر الافريقي” منذ اسبوعين عندما تفوق الزمالك المصري بنتيجة 3-1 .

وكسب الزمالك بذلك فوزا جديدا على الترجي بنفس النتيجة لكن بطل افريقيا سيكون في حاجة للفوز بهدفين نظيفين في رادس بعد اسبوع لمواصلة مشوار التصفيات رغم صعوبة الرهان.

تشكيلتا الفريقين

معز بن شريفية / ايهاب المباركي / الياس الشتي(عوضه خليل شمام د21) / شمس الدين الذوادي / محمد علي اليعقوبي/ فوسيني كوليبالي / محمد علي بن رمضان ( / عبد الرؤوف بن غيث / حمدو الهوني / محمد علي بن حمودة ( عبد القادر مزيان د62) / ابراهيما واتارا

عوضه ماهر بالصغير د88)

الزمالك المصري

محمد أبو جبل / محمود علاء /محمود الونش / حازم إمام / محمد عبد الشافي / طارق حامد/ فرجاني ساسي / ( محمد أوناجم عوضه شيكابلا د 81) /أحمد زيزو( عوضه عبد اله جمعة د83) /أشرف بن شرقي / مصطفى محمد ( عوضه كابونغو كاسونغو د90)

ادار المباراة المغربي رضوان جيد وساعده كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثان.