البورصة في أسبوع: توننداكس يسجل استقرارا



إثر اتخاذه منحى تصاعديا لخمسة أسابيع متتالية حافظ المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس” على شبه استقرار خلال هذا الأسبوع (من 24 إلى 228 فيفري 2020) في مستوى 31ر7171 نقطة ويجعل من معدل ارتفاعه منذ بداية السنة في حدود 69ر0 بالمائة، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وبلغ الحجم الجملي لمبادلات الأسبوع مستوى ضعيفا في حدود 15،6 مليون دينار (م د). وساهمت مبادلات كتل أسهم كل من تونس لمجنبات الألمنيوم (بقيمة 52ر0 م د) والشركة العقارية التونسية السعودية (1 م د) والبنك الوطني الفلاحي (0،58 م د) في إرساء حركية وحشد مبادلات ناهزت 2،1 م د.

وتصدرت أسهم “ايتاك” قائمة الارتفاعات لتزيد أسعارها بنسبة 5ر13 بالمائة (420ر0 د للسهم الواحد) وسط مبادلات لم يتجاوز حجمها 5 آلاف دينار. وتمكنت الشركة من تحسين آدائها السنوي بنسبة 27،3 بالمائة. وشهدت الشركة، نهاية 2019، تراجع رقم معاملاتها بنسبة 29 بالمائة ليصل الى 7،1 م د.

واستفادت “أونيماد” من موجة اقبال على اسهمها لترتفع قيمتها بنسبة 1ر4 بالمائة (31ر10 د) لتستأثر، تبعا لذلك، بثاني أكبر حصّة من المبادلات خلال الأسبوع (6ر1 م د). وتحسن آداء السهم، منذ بداية 2020، بنسبة 10 بالمائة. ونجحت مخابر يونيماد من ازاحة شركة “أدوية” والتموقع لتصير الشركة الرائدة بالنسبة للسوق المحلية.

واستحوذت شركة صنع المشروبات بتونس على نصيب الأسد من مبادلات الأسبوع بلغت 36ر3 م د وارتفعت قيمة أسهمها بنحو 6ر0 بالمائة (500ر20 د).

وتكبدت أسهم شركة “ألبان” الصناعية، التي توقفت عن الانتاج منذ بداية سنة 2019، أكبر الخسائر خلال الاسبوع بعد أن فقدت نسبة 9ر18 بالمائة (من قيمتها 370ر1 د). يذكر أن “ألبان” تعمل حاليا على تنفيذ مخطط انقاذ.