مجدّدا/ مقتل أبو عياض في مالي

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، في بلاغ لها، بأن ضربة جوية للجيش الفرنسي سمحت بـ”شلّ حركة” نحو 15 إرهابيا من تنظيم “جبهة تحرير ماسينا” وسط دولة مالي.

وكان وزارة الدفاع الفرنسية قد أعلنت يوم الجمعة، أن قواتها تمكنت الخميس الماضي، من تصفية الرجل الثاني في أكبر تحالف إرهابي مرتبط بتنظيم “القاعدة “في منطقة الساحل، هو جمال عكاشة المعروف بيحيى أبو الهمام.

كما نقلت مجلة ”Jeune Afrique” عن مصدر عسكري تأكيده أنّ الإرهابي ”أبو عياض” مؤسس تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي قتل في عملية للجيش الفرنسي بمالي.

وقال ذات المصدر العسكري الذي لم تكشف المجلة عن هوته: “هذا العمل الرائع” الذي “يجسد سنوات من البحث” يحمل “ضربة قاسية للمجموعات الإرهابية”.

يشار إلى أنه سبق وأن تم الإعلان عن مقتل الإرهابي سيف الله بن حسين المكنى بـ ”أبو عياض” في أكثر من مرة وفي مناطق مختلفة.