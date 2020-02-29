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عاجل: عزل ايطاليّة مقيمة بتونس بعد أسبوعين من عودتها من إيطاليا

2020/02/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرّقيق أنّه تم أمس الجمعة 28 فيفري 2020 عزل مواطنة إيطالية في غرفة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بعد الإشتباه في حالتها.

وأوضح الرقيق في تصريح لـ”موزاييك أف أم” أن الإيطالية متزوجة من تونسي ويقيمان في مدينة قصر هلال من ولاية المنستير، وقد عادت منذ حوالي أسبوعين من إيطاليا وأحست ببعض الأعراض كارتفاع درجة الحرارة والسعال.

وأضاف انها قامت بالاتصال بالرقم الأخضر 190 للاستفسار فوقع إرسال فريق طبي الى مكان اقامتها لفحصها، ليتم اثر ذلك نقلها مباشرة إلى مستشفى فرحات حشاد بسوسة وعزلها بعد إخضاعها للتحاليل.

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