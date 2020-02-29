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تفاصيل حجز 30 ألف كمامة طبيّة مهرّبة

2020/02/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت وزارة التجارة أنّ أعوان المراقبة الاقتصادية حجزوا بأحد المستودعات العشوائية بجهة أريانة 30 ألف كمامة طبية واقية، قالت إنّه تمّ تهريبها من الصين.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن بلاغ صادر عن الوزارة اليوم السبت 29 فيفري 2020، أنّ الأبحاث الأولية كشفت ان عدد الكمامات المحجوزة يُناهزُ 40 ألف كمامة،مرجحة أن يكون التهريب وراء ضخ نحو 10 ألاف كمامة في السوق التونسية ربما بأسعار مضاعفة.

يُشار الى أنّ الفرق الرقابية بوزارة التجارة نظمت عشية أمس الجمعة، حملة رقابة على الاتجار في الكمامات الطبية الواقية عقب تسجيل تشكيات من ارتفاع ثمنها والمضاربة على أسعارها، وفق ما ورد في البلاغ.

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