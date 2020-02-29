التلفزة التونسية تبث نشرات وومضات للوقاية من فيروس كورونا..

تفاصيل ايقاف طبيب مجّد الارهاب على “الفايسبوك”

بسبب فيروس “كورونا”: رئيس دولة يخضع للحجر الصحي..وهذه التفاصيل..

بعد تداول خبر رصد اصابات بكورونا في تونس: وزيرة الصحّة توضّح

إيطاليا تجلي المواطن المصاب بـكورونا من الجزائر

2020/02/29 غير مصنف

قامت السلطات الإيطالية مساء الجمعة 28 فيفري 2020، بإجلاء المواطن الإيطالي المصاب بفيروس كورونا من الجزائر عبر طائرة خاصة.

ونقلت قنوات محلية بالجزائر أن طائرة صغيرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية أجلت المواطن من بلدة حاسي مسعود جنوب البلاد.

وقد تم نقله من مكان الحجر الصحي إلى الطائرة عبر سرير بزجاج عازل من قبل أطقم طبية لتفادي انتقال العدوى.

ويذكر أنّ الجزائر أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، لمواطن إيطالي قدم إلى البلاد في 17 فيفري وهو يعمل بشركة “إيني” النفطية الإيطالية بمنشأة بترولية جنوب الجزائر.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn