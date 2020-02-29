إيطاليا تجلي المواطن المصاب بـكورونا من الجزائر

قامت السلطات الإيطالية مساء الجمعة 28 فيفري 2020، بإجلاء المواطن الإيطالي المصاب بفيروس كورونا من الجزائر عبر طائرة خاصة.

ونقلت قنوات محلية بالجزائر أن طائرة صغيرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية أجلت المواطن من بلدة حاسي مسعود جنوب البلاد.

وقد تم نقله من مكان الحجر الصحي إلى الطائرة عبر سرير بزجاج عازل من قبل أطقم طبية لتفادي انتقال العدوى.

ويذكر أنّ الجزائر أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، لمواطن إيطالي قدم إلى البلاد في 17 فيفري وهو يعمل بشركة “إيني” النفطية الإيطالية بمنشأة بترولية جنوب الجزائر.