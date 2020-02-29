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كاس تونس لكرة القدم : شبيبة القيروان واتحاد بن قردان يغادران المسابقة مبكرا

2020/02/29 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


غادر فريقا شبيبة القيروان واتحاد بن قردان (الرابطة 1) مسابقة كاس تونس لكرة القدم بصفة مبكرة وذلك عقب هزيمة الاول على ارضه بثلاثية نظيفة امام النادي الافريقي وخسارة الثاني بالركلات الترجيحية 5-4 امام مضيفه هلال الشابة اليوم السبت في الدور السادس عشر.
وتاهل اتحاد تطاوين الى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على جمعية اريانة 4-2 وترشح سبورتينغ بن عروس عقب فوزه خارج قواعده على نادي منزل تميم 2-1 فيما كسب وداد الحامة تاهله الى الدور الموالي بعد تغلبه على مضيفه معالي سجنان بالركلات الترجيحية 7-6 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1).
وكانت القلعة الرياضية تاهلت امس الجمعة اثر فوزها على مضبفها اتحاد برج العامري 1-0 بعد تمديد الوقت. وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبقية مقابلات الدور السادس عشر:
الجمعة 28 فيفري 2020
في ملعب برج العامري
اتحاد برج العامري – القلعة الرياضية 0-1 بعد تمديد الوقت
السبت 29 فيفري 2020
في ملعب تطاوين
اتحاد تطاوين – جمعية اريانة 4-2
في ملعب الشابة (دون حضور الجمهور)
الهلال الشابي – اتحاد بنقردان 5-4 ركلات ترجيحية (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0)
في ملعب القيروان
الشبيبة القيروانية – النادي الافريقي 0-3
في ملعب منزل تميم
نادي كرة القدم بمنزل تميم – سبورتينغ بن عروس 1-2
في ملعب سجنان
معالي سجنان – وداد الحامة 6-7 ركلات ترجيحية (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)
الاحد 1 مارس 2020
في ملعب الرجيش (س14)
مستقبل الرجيش – النادي الصفاقسي اسامة بن اسحاق
في ملعب بوسالم (س14)
اتحاد بوسالم – قوافل قفصة صادق الكومانجي
في ملعب عقارب (س14)
كوكب عقارب – مستقبل المرسى جلال السحباني
في جربة حومة السوق (س12)
جمعية جربة – نادي حمام الانف خالد قويدر
في ملعب المتلوي (س14)
نجم المتلوي – مستقبل وادي الليل سفيان قتات
في ملعب قرمبالية (س14)
قرمبالية الرياضية – النادي البنزرتي وليد الجريدي
في ملعب شماخ (س14)
الزيتونية الرياضية بشماخ – الاتحاد المنستيري محمد الفني
في ملعب باردو (س14)
الملعب التونسي – مستقبل سليمان عامر شوشان
الاربعاء 11 مارس 2020
في ملعب السبيخة (س14)
مستقبل السبيخة – الترجي الرياضي
في قربة (س14)
النادي القربي – النجم الساحلي

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